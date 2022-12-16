Русские хакеры взломали ФБР

Российская хакерская группировка Killnet рассказала о взломе федерального бюро расследований США (ФБР). Информация появилась в телеграме хакеров.Как сообщили хакеры, им удалось перехватить и расшифровать интернет-трафик примерно 10 тысяч агентов ФБР. В их распоряжении оказались даже логины и пароли агентов от личных учётных записей в различных сервисах (например, Apple и Google). Часть аккаунтов после этого были взломаны, в них было оставлено упоминание хакеров в качестве доказательства взлома. Хакеры также указали, что получили доступ к медицинским картам и аккаунтам сотрудников ФБР на порно-ресурсах. Не исключено, что в скором времени они поделятся информацией, украденной у ФБР, хотя личная жизнь агентов вряд ли представляет интерес для широкой общественности.В телеграм-канале Killnet говорится, что взлом был осуществлён с помощью примитивного, но эффективного фишингового метода, а атака не потребовала каких-либо изощрённых приёмов. Вероятно, сначала был взломан всего один аккаунт, а через него получен бесконтрольный доступ к компьютерной сети ФБР, откуда в открытом виде перехватывался весь трафик.