Хакеры ФБР

Русские хакеры взломали ФБР

Александр


Российская хакерская группировка Killnet рассказала о взломе федерального бюро расследований США (ФБР). Информация появилась в телеграме хакеров.

Как сообщили хакеры, им удалось перехватить и расшифровать интернет-трафик примерно 10 тысяч агентов ФБР. В их распоряжении оказались даже логины и пароли агентов от личных учётных записей в различных сервисах (например, Apple и Google). Часть аккаунтов после этого были взломаны, в них было оставлено упоминание хакеров в качестве доказательства взлома. Хакеры также указали, что получили доступ к медицинским картам и аккаунтам сотрудников ФБР на порно-ресурсах. Не исключено, что в скором времени они поделятся информацией, украденной у ФБР, хотя личная жизнь агентов вряд ли представляет интерес для широкой общественности.

В телеграм-канале Killnet говорится, что взлом был осуществлён с помощью примитивного, но эффективного фишингового метода, а атака не потребовала каких-либо изощрённых приёмов. Вероятно, сначала был взломан всего один аккаунт, а через него получен бесконтрольный доступ к компьютерной сети ФБР, откуда в открытом виде перехватывался весь трафик.
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Источник:
Lenta.ru
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Комментарии

Шухрат
+42
Шухрат
Так в итоге "Русские" или "Российские" хакеры?
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