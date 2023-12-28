Перечислены фразы, по которым можно на 100% понять, что с вами говорит телефонный мошенник

Центробанк собрал фразы, которые наиболее часто используются телефонными мошенниками. Если вам позвонил незнакомец, начал в чём-то убеждать и произнёс хотя бы что-то из этого списка, можно не сомневаться: его задача заключается в том, чтобы обмануть вас и вынудить отдать ему деньги.
- Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка
- Вам одобрена заявка на кредит
- Я сотрудник Центробанка
- Я из полиции, на вас заведено уголовное дело
- Вам нужно завести специальный или безопасный счет
- Зафиксирована подозрительная операция, ваши деньги пытаются похитить
- Истекает срок действия вашей SIM-карты
- Продиктуйте код из SMS-сообщения
Подозрения должен вызвать уже сам факт того, что вам звонит сотрудник организации, в которую вы не обращались. Если возникают сомнения, мошенник это или вам действительно хотят предложить что-то полезное, найдите на официальном сайте организации телефон поддержки или контактного центра, сами позвоните туда и спросите, действительно ли они хотят связаться с вами для решения какого-либо вопроса.
С мошенниками лучше не вести продолжительную беседу, поскольку есть подозрения, что они записывают голоса, чтобы подделывать их с помощью нейросетей. Как только вы поняли, что общаетесь со злоумышленником, прервите разговор, сбросьте вызов и добавьте номер в спам-лист.
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