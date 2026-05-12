Samsung Galaxy S26 и S26+ взломали с помощью искусственного интеллекта

ИБ-специалисты из группы @DarkNavyOrg продемонстрировали успешный взлом смартфонов Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26+, работающих на процессоре Exynos 2600. Им удалось получить root-доступ к устройствам и запустить на них утилиту Magisk, позволяющую пользоваться приложениями с правами суперпользователя. Уязвимость была обнаружена с помощью искусственного интеллекта после нескольких раундов естественного диалога с чат-ботом. На данный момент это первый известный случай взлома Exynos-версий Galaxy S26 после того, как компания Samsung в One UI 8 убрала опцию разблокировки загрузчика.

В последние годы инженеры Samsung ужесточали контроль над доступом к системным разделам устройств. Разблокировка загрузчика становилась сложнее, а в прошивке One UI 8 для серии Galaxy S26 опция разблокировки была вообще удалена. Тем не менее, команда Dark Navy обошла это ограничение, не прибегая к стандартной процедуре разблокировки bootloader. Уязвимость, которую они использовали, присутствует только в версиях с процессором Exynos 2600; модели Galaxy S26 Ultra на чипе Qualcomm Snapdragon, по заявлению исследователей, в область эксперимента не попадали.Уязвимость активируется через приложение, которое задействует программную ошибку в драйверах или системных сервисах Exynos 2600. Хакерам удалось не только получить root-доступ, но и запустить Magisk, что открывает возможности для установки модулей и системных модов. При этом они не раскрыли технические детали — ни номер версии прошивки, ни конкретный принцип работы эксплойта. Также не сообщается, планируют ли они публиковать инструмент для широкого использования или ограничатся уведомлением производителя.Для обычных пользователей root-доступ означает возможность полного контроля над системой: удаление предустановленных приложений, тонкая настройка энергопотребления, использование бэкапов и автоматизация действий. Однако платой за это становится потеря безопасности: многие банковские приложения, платёжные сервисы и корпоративные системы распознают root-устройства и блокируют работу. Magisk позволяет скрывать факт root-доступа от некоторых проверок, но полностью гарантировать совместимость со всеми сервисами невозможно.