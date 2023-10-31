Сайт оператора платёжной системы «Мир» взломали. Что попало к хакерам?

Александр


По сведениям ТАСС, сегодняшней ночью хакеры взломали сайт «Национальной системы платёжных карт» (НСПК) — оператора платёжной системы «Мир». Сейчас сайт восстановлен, а хакнутая версия сохранилась в вебархиве.

Взлом, вероятно, был осуществлён группировкой Dump Forums. Она оставила на сайте НСПК ссылку на свой сайт и устрашающее сообщение о том, что к ней попали личные и платёжные данные обладателей карт «Мир»:

Мы приветствуем Вас на нашем новом сайте, который нам любезно изготовили наши партнеры Dump Forums практически бесплатно: мы расплатились всеми вашими персональными данными, поскольку это единственная и непреходящая ценность, которая у нас оставалась.

В телеграм-канале Dump Forums также говорится, что хакеры «выгрузили множество интересной информации из серверов платежной системы „Мир“». Что это за информация, не уточняется. Пресс-служба НСПК подтвердила взлом и заявила, что хакеры лишь получили доступ к административной части сайта, где недоступны личные и платёжные данные, то есть утечки пользовательских данных не произошло.
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Комментарии

+19
Bykolev
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час назад в 11:22
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