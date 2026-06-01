«Сбербанк» может навязать платную подписку при выборе кэшбэка — не попадитесь

Редакция iGuides.ru заметила в приложении «Сбербанк Онлайн» новый способ оформления подписки «СберПрайм». Пользователю предлагается выбрать категории кэшбэка на июнь, и странице выбора автоматически проставлена активация подписки.Клиенту по умолчанию показано пять категорий вместо обычных трёх, а у некоторых из них кэшбэк повышен в несколько раз. Под категориями отображается опция «Добавить 2 категории со СберПрайм», которая включена по умолчанию, а ниже мелким серым шрифтом поясняется, что за первые 30 дней будет списан 1 рубль, а в дальнейшем за подписку будет списываться по 399 рублей ежемесячно.Чтобы подписка не подключилась, нужно дополнительное действие — требуется деактивировать тумблер у опции с дополнительными категориями кэшбэка. Если это не сделать, а машинально нажать «Подключить», подписка будет оформлена.Отключить «СберПрайм» можно на странице управления подпиской в приложении «Сбербанк Онлайн» или через поддержку банка.Другие банки не продвигают свои подписки подобными методами: не активируют их по умолчанию при выборе кэшбэка, для их подключения требуется явное согласие клиента. То есть он должен выполнить какие-то действия, которые гарантируют, что он точно понимает, что подключает платную подписку.