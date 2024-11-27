Сервис для пробива «Глаз Бога» почти полностью сдулся

Несколько лет назад в Telegram появился бот «Глаз Бога», позволяющий «пробивать» личные данные почти всех граждан РФ. Он брал информацию из открытых источников и утекших баз, и с его помощью можно узнавать о человеке различные сведения.
Росту популярности «Глаза Бога» способствовали низкие расценки. Поначалу для того, чтобы получить подробную информацию о человеке, хватало единоразового платежа всего в несколько десятков рублей, а затем услуги подорожали, и требовалось оформлять подписку. С недавних пор функциональность «Глаза Бога» значительно сократилась.
Теперь «Глаз Бога» не ищет информацию по утекшим базам данным, а выдаёт лишь сокращённую информацию о человеке: его ФИО, дату рождения, номер телефона, номер и марку автомобиля. Очевидно, что разработчикам пришлось урезать функциональность проекта на фоне принятия Госдумой законопроекта, значительно ужесточающего ответственность за незаконный сбор, использование, хранение и утечку персональных данных граждан — вплоть до лишения свободы сроком на 10 лет. Создание сайта или другого ресурса, предназначенного для незаконного использования персональных данных (а «Глаз Бога» может быть признан именно таким ресурсом), будет караться 5-летним сроком заключения. Госдума приняла этот законопроект в трёх чтениях, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.