Сервис для пробива «Глаз Бога» почти полностью сдулся





Несколько лет назад в Telegram появился бот «Глаз Бога», позволяющий «пробивать» личные данные почти всех граждан РФ. Он брал информацию из открытых источников и утекших баз, и с его помощью можно узнавать о человеке различные сведения. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для использования «Глаза Бога» нужна минимальная зацепка — например, номер телефона, автомобильный номер или email-адрес — бот находил человека в соцсетях, показывал, какие объявления он выкладывал в интернет-барахолках, раскрывал, какие автомобили на него зарегистрированы. Планы у создателей этого проекта были большие — в том числе запуск мобильного приложения, которое будет находить информацию о жителях разных стран мира. Но им не суждено было сбыться — в Роскомнадзоре назвали деятельность по «пробиву» незаконной, а Telegram начал блокировать этого бота и его клонов. Сейчас найти «Глаза Бога» в Telegram напрямую не получится, сначала нужно зайти на сайт проекта, и только оттуда пользователь будет переадресован во временно работающий бот.Росту популярности «Глаза Бога» способствовали низкие расценки. Поначалу для того, чтобы получить подробную информацию о человеке, хватало единоразового платежа всего в несколько десятков рублей, а затем услуги подорожали, и требовалось оформлять подписку. С недавних пор функциональность «Глаза Бога» значительно сократилась.Теперь «Глаз Бога» не ищет информацию по утекшим базам данным, а выдаёт лишь сокращённую информацию о человеке: его ФИО, дату рождения, номер телефона, номер и марку автомобиля. Очевидно, что разработчикам пришлось урезать функциональность проекта на фоне принятия Госдумой законопроекта, значительно ужесточающего ответственность за незаконный сбор, использование, хранение и утечку персональных данных граждан — вплоть до лишения свободы сроком на 10 лет. Создание сайта или другого ресурса, предназначенного для незаконного использования персональных данных (а «Глаз Бога» может быть признан именно таким ресурсом), будет караться 5-летним сроком заключения. Госдума приняла этот законопроект в трёх чтениях, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.