От дружбы до шантажа: сервисы знакомств стали оружием мошенников

Мошенники разработали новую схему, нацеленную на российских детей и подростков, общающихся в мессенджерах и сервисах знакомств. Общение начинается с якобы невинного предложения обменяться геолокацией для планирования встречи — этот психологический прием помогает установить доверительный контакт с подростком.
После получения геоданных следует шок-контент: жертве приходит видео с человеком в форме Вооружённый сил Украины (ВСУ), который угрожает нанесением ракетного удара по переданным координатам. Этот неожиданный ход создаёт у подростка состояние паники и растерянности, делая его податливым для дальнейших манипуляций. Финальный акт разворачивается в формате звонка от лже-сотрудника российских спецслужб. «Силовик» обвиняет школьника в пособничестве ВСУ и под угрозой уголовного преследования требует выполнить инструкции — снять на видео банковские приложения родителей, найти дома ценности и подготовить их к передаче курьеру.