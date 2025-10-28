Top.Mail.Ru

От дружбы до шантажа: сервисы знакомств стали оружием мошенников

Александр

Фото freepik

Мошенники разработали новую схему, нацеленную на российских детей и подростков, общающихся в мессенджерах и сервисах знакомств. Общение начинается с якобы невинного предложения обменяться геолокацией для планирования встречи — этот психологический прием помогает установить доверительный контакт с подростком.

После получения геоданных следует шок-контент: жертве приходит видео с человеком в форме Вооружённый сил Украины (ВСУ), который угрожает нанесением ракетного удара по переданным координатам. Этот неожиданный ход создаёт у подростка состояние паники и растерянности, делая его податливым для дальнейших манипуляций. Финальный акт разворачивается в формате звонка от лже-сотрудника российских спецслужб. «Силовик» обвиняет школьника в пособничестве ВСУ и под угрозой уголовного преследования требует выполнить инструкции — снять на видео банковские приложения родителей, найти дома ценности и подготовить их к передаче курьеру.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что схема использует несколько триггеров подростковой психики: интерес к виртуальному общению, страх перед правоохранительными органами и желание избежать проблем. Мошенники искусно играют на чувстве страха, постепенно усиливая давление. Важный маркер мошенничества — требование немедленных действий под предлогом предотвращения теракта. Настоящие сотрудники спецслужб никогда не решают оперативные вопросы через мессенджеры и не требуют от детей передачи имущества. Специалисты рекомендуют подросткам блокировать подозрительные контакты при первых попытках выведать геолокацию или персональные данные, а также немедленно сообщать родителям о подобных инцидентах.
Комментарии