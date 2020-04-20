Следственный комитет займется отслеживанием видео с розыгрышами над учителями и попытками сорвать дистанционный уроки. Об этом рассказали на сайте ведомства.



По словам СК, в сети все чаще стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые «пранки» в отношении педагогов и преподавателей. Ведомство подчеркнуло, что такие действия «могут повлечь предусмотренную законом ответственность» и «привести к уголовно-правовым последствиям».



В сети появляется довольно много роликов, где пранкеры подключаются к занятиям и пытаются сорвать их. На западе это явление получило название «zoombombing».



Напомним, из-за эпидемии коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявлены каникулы. После этого Минпросвещения обязало школы организовать онлайн-обучение до конца месяца. Помимо этого, были перенесены сроки сдачи экзаменов в выпускных классах.





