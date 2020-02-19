



Несколько месяцев назад Роберто Де Хесус Эскобар Гавирия, брат знаменитого колумбийского наркодельца Пабло Эскобара, начал торговать смартфонами. Он выбрал необычную стратегию продаж: берёт дорогие складные модели (сначала FlexPai от компании Royole, а затем Galaxy Fold от Samsung), меняет оформление корпуса и продаёт их в несколько раз дешевле, чем они стоят на самом деле — по 300-400 долларов вместо 1500-2000 долларов.



Смартфоны Escobar реализуются на сайте «производителя», причём к оплате принимаются банковские переводы на частное лицо и анонимные переводы криптовалюты без указания кошелька получателя.







На YouTube даже есть несколько обзоров, полученных от Роберто Эскобара, например, на канале Daivy #DBL. В первом видео обзорщик рассказывает о книге, которую получили заказавшие первую модель устройства, а во втором обозревает Escobar Fold 2, собранный на базе Galaxy Fold.











Роберто Эскобар объясняет, что собирает свои смартфоны из тех экземпляров, которые компании возвращают в магазины или производителям. Он предоставляет на них годовую гарантию и обещает бесплатный обмен при обнаружении брака.



Пользователи Reddit сильно сомневаются, что кто-либо из реальных покупателей получил смартфоны от Роберто Эскобара. На сайте escobarscam.com рассказывается история покупки первой модели: вместо смартфона человеку прислали книгу с историей о том, как Escobar Inc. собирается уничтожить Apple и Samsung, а также листовка, обещающая вместо первой модели вторую — дороже и с более хорошими характеристиками, но без доплаты. Доставка обещана в марте.







Очевидно, Роберто Эскобар организовал нелегальный бизнес и не продаёт смартфоны, а просто собирает деньги с доверчивых покупателей и в лучшем случае отправляет им свою книгу. Видеообзоры с распаковкой смартфонов Эскобара, вероятно, записаны его сообщниками. Вернуть отправленные деньги у жертв этого мошенничества вряд ли получится, ведь банки, как правило, не отменяют переводы между частными лицами, не говоря уже о криптовалютных биржах, которые не имеют возможности раскрывать личности пользователей.



Кто-то не дождался Escobar Fold 2 и сделал его самостоятельно:











