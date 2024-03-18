Скоро компьютеры станут медленнее на 10%. В чём дело?

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По данным Tom’s Hardware, энергоэффективные ядра современных процессоров Intel содержат уязвимость, устранение которой приведёт к замедлению их производительности. В скором времени Intel выпустит патч, и тогда компьютеры, в которые установлены эти чипы, замедлятся.



Речь идёт обо всех процессорах с E-ядрами, начиная с линейки Alder Lake и заканчивая Meteor Lake и Atom. Уязвимость получила название RFDS (Register File Data Sampling), она позволяет злоумышленникам получить доступ к регистрам и находящимся в них информации.



Готовящийся патч микроядра приведёт к падению общей производительности процессоров на 5-10% в зависимости от модели. Скорость обработки данных уменьшилась бы ещё сильнее, если бы были затронуты высокопроизводительные, а не энергоэффективные ядра. Патч для Linux уже готов, а в дальнейшем его получат пользователи компьютеров с Windows и macOS. Он будет распространяться как в обновлениях операционных систем, так и новых версиях BIOS и UEFI.



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