Скоро компьютеры станут медленнее на 10%. В чём дело?

Александр

Фото: Unsplash

По данным Tom’s Hardware, энергоэффективные ядра современных процессоров Intel содержат уязвимость, устранение которой приведёт к замедлению их производительности. В скором времени Intel выпустит патч, и тогда компьютеры, в которые установлены эти чипы, замедлятся.

Речь идёт обо всех процессорах с E-ядрами, начиная с линейки Alder Lake и заканчивая Meteor Lake и Atom. Уязвимость получила название RFDS (Register File Data Sampling), она позволяет злоумышленникам получить доступ к регистрам и находящимся в них информации.

Готовящийся патч микроядра приведёт к падению общей производительности процессоров на 5-10% в зависимости от модели. Скорость обработки данных уменьшилась бы ещё сильнее, если бы были затронуты высокопроизводительные, а не энергоэффективные ядра. Патч для Linux уже готов, а в дальнейшем его получат пользователи компьютеров с Windows и macOS. Он будет распространяться как в обновлениях операционных систем, так и новых версиях BIOS и UEFI.

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Комментарии

tellurian
–827
tellurian
Не буду ставить!
Сегодня в 09:30
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John Doe
+633
John Doe tellurian
"А если не будут брать — отключим газ!"
В переводе на компьютерный: не будут устанавливать патч — напишем вирус, использующий эту "уязвимость".
2 часа назад в 10:26
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tellurian
–827
tellurian John Doe
Пусть пишут, я им не интересен. На компьютере не храню ничего секретного.
2 часа назад в 10:27
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