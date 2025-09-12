

Фото freepik



В Татарстане возбуждено уголовное дело по пяти статьям против мужчины, который на протяжении нескольких месяцев систематически В Татарстане возбуждено уголовное дело по пяти статьям против мужчины, который на протяжении нескольких месяцев систематически преследовал свою бывшую партнёршу. Алексей (имя изменено) использовал комплекс методов сталкинга: физическое преследование, угрозы, установка скрытой камеры в квартире жертвы, взлом её электронной почты и социальных сетей. Инцидент начался после расставания пары осенью 2023 года и постепенно эскалировал до серьёзных киберпреступлений.

Мужчина прибегал к различным формам шантажа, требуя близости под угрозой распространения интимных фотографий. Когда женщина отказалась подчиняться и обратилась в полицию, преследование усилилось: Алексей плюнул в лицо жертве, обманом проник в её квартиру и установил скрытую камеру, а также взломал электронную почту и профили в социальных сетях, где сменил контактные данные и разместил интимные фотографии на аватаре.Деятельность преследователя включала широкий спектр противоправных действий: он пытался сорвать отпуск жертвы, угрожая уничтожить её паспорт, прокалывал колеса автомобиля, угрожал подбросить наркотики и разместил её номер телефона на сайтах с интим-услугами. Трижды его привлекали к административной ответственности за физическое насилие, но это не остановило преследование.Уголовное дело объединяет пять статей, включая понуждение к половому сношению путем шантажа, нарушение тайны переписки, незаконное проникновение в жилище, приобретение специальных технических средств для негласного получения информации и неправомерный доступ к компьютерной информации.