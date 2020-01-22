Смартфон американского миллиардера Джеффа Безоса был взломан с помощью сообщения в WhatsApp от принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на источники.



Сообщается, что это произошло в ходе дружеской беседы 1 мая 2018 года. По словам издания, сообщение от принца содержало вредоносный файл, который позволил проникнуть в смартфон главы Amazon. По данным источников, сразу после этого в течение нескольких часов с устройства Безоса были отправлены большие массивы данных, что конкретно они содержали не уточняется.



Предполагается, что это может быть как-то связано с убийством журналиста Джамала Хашукджи, который работал в The Washington Post. Безос приобрел это издание в 2013 году за 250 миллионов долларов.



Посольство Саудовской Аравии опровергает участие принца во взломе смартфона Джеффа Безоса и называют это предположение абсурдным. Заявление о взломе может подорвать усилия принца по привлечению западных инвесторов в Саудовскую Аравию.





