Новая проблема у российских пользователей Android: смартфон превращается в кирпич после сброса

Владельцы Android-смартфонов в России столкнулись с проблемой при попытке сбросить устройство до заводских настроек. После выполнения процедуры некоторые из них не могут войти в учётные записи Google. Причина кроется в том, что сервисы компании, включая YouTube, через который часто происходит авторизация, оказались заблокированы на территории РФ. В результате система не может связаться с серверами, чтобы подтвердить данные аккаунта.

Основная сложность заключается в невозможности воспользоваться VPN-сервисами на этапе первичной настройки устройства. После сброса настроек смартфон находится в состоянии, аналогичном только что купленному: на нём не установлены сторонние приложения, включая VPN-клиенты. Установка таких программ требует либо доступа в «Google Play Маркет», либо загрузки APK-файлов через браузер. Проблема усугубляется тем, что многие пользователи при сбросе теряют доступ к альтернативным способам входа в аккаунт.Некоторые сталкиваются с ситуацией, когда Google присылает уведомления о подтверждении входа на другие устройства, но на самом смартфоне по-прежнему выдаётся ошибка подключения к серверам. Обычные рекомендации прописать DNS-серверы или проверить соединение в таких случаях не помогают. После сброса без наличия альтернативного устройства активировать смартфон становится крайне сложно, фактически он превращается в «кирпич».