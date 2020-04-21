В скором времени диагностировать коронавирусную инфекцию смогут смартфоны, достаточно установить специальное приложение.
Группа учёных из швейцарского Федеральной политехнической школы Лозанны создаёт приложение под названием Coughvid. С его помощью смартфон будет слушать кашель пользователя, а затем анализировать запись с помощью системы искусственного интеллекта, выявляя признаки возможного заражения COVID-19.
Один из исследователей, Томас Тейджейро, рассказал, что идея создания такого приложения пришла к учёным после того, как он выяснили, что у пациентов, заражённых COVID-19, специфический кашель — с особым стрекочущим призвуком на конце, не типичным для прочих заболеваний. Некоторые доктора научились выявлять признаки заражения коронавирусом именно так — по звуку кашля, ещё до проведения тщательного лабораторного тестирования.
Разработчики Coughvid собрали 15 тысяч аудиообразцов кашля, в том числе тысячу записей от пациентов, с подтверждённым коронавирусом. После того, как это приложение выйдет, оно сможет использоваться в домашних условиях для предварительного тестирования болезни и позволит принять решение о необходимости проведения лабораторного теста. Приложение будет выпущено не ранее чем через два месяца.
По данным The Wall Street Journal, подобные приложения разрабатываются в разных странах мира. Все они задействуют системы искусственного интеллекта для анализа кашля и речи потенциально заражённого человека, чтобы выявить заражение COVID-19 на ранней стадии или в тех случаях, когда нецелесообразно проводить лабораторное тестирование.
Росс Андерсон, профессор компьютерной науки из Кэмбриджа, раскритиковал такой подход к диагностике заражения. По его мнению, использование мобильных приложений с этой целью лишь создаст ненужную нагрузку на медиков, которые будут вынуждены реагировать на ложные сообщения о возможных заражениях и проводить тесты в тех случаях, когда это не требуется.
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