Название изменилось, опасность остаётся: смертельно вредные таблетки вернулись на маркетплейсы

Опасный БАД «Молекула», из-за которого ранее школьницы попадали в больницы, снова появился в продаже на маркетплейсах. Теперь препарат продается под названием Meta в измененной упаковке, но с прежним опасным составом. Ранее «Молекулу» удалили с торговых площадок после волны госпитализаций подростков с тахикардией и психозом.

В начале этого года TikTok был заполнен роликами школьниц, хвастающихся похудением с помощью этих таблеток. Однако в составе препарата обнаружили сибутрамин — запрещённое к свободному обороту сильнодействующее вещество амфетаминового ряда, способное вызывать серьёзные проблемы с  психикой и сердечно-сосудистой системой. Несколько несовершеннолетних были госпитализированы с острыми побочными реакциями.

Обычно подобные препараты для похудения позиционируются как полностью натуральные, что не соответсвтует действительности. Сибутрамин в их составе не указан, а поскольку таблетки производятся в кустарных условиях, дозировка действующего вещества неизвестна и может быть какой угодно, в том числе смертельно высокой. Оборот сильнодействующих веществ, в том числе сибутрамина, карается по статье 234 УК РФ.

Несмотря на запрет, девочки продолжают делиться в соцсетях «успехами» похудения с новым препаратом Meta, заранее ожидая характерных побочных эффектов. Среди этих проблем — расширенные зрачки, бессонница, тахикардия, тревога, панические атаки, дрожь в теле, сухость во рту и чувство эйфории, что свидетельствует о психотропном действии вещества. Очевидно, что ситуация требует немедленного вмешательства контролирующих органов, поскольку здоровье подростков продолжает находиться под угрозой. Продавцы опасных БАДов, меняя названия и упаковку, обходят запреты и продолжают вредить здоровью жителей РФ, наживаясь на этом.

