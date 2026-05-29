Смотреть сторис в режиме невидимки не стоит — за это могут посадить

Александр

Фото Magnific

Российским пользователям социальных сетей, принадлежащих компании Meta*, рекомендовали воздержаться от оплаты новых подписок. В Совете Федерации заявили, что такие действия, вероятно, подпадут под действие законодательства о финансировании экстремизма.

Заместитель председателя комитета по конституционному законодательству Владимир Кожин пояснил, что Meta* признана экстремистской, и любая её деятельность, в чём бы она ни выражалась, соответствует этому статусу. Гражданам посоветовали исходить из этого и не пользоваться тем, что признано экстремистским.

Ранее компания Meta* запустила платную подписку в Instagram**, Facebook** и WhatsApp**. Новые функции включают возможность просматривать чужие истории без отображения в списке зрителей, а также продлевать собственные ещё на сутки. Кроме того, подписчики смогут узнавать, кто из их аудитории дважды посмотрел одну и ту же историю.

Рекомендация Совета Федерации носит предупредительный характер. Официальных разъяснений от правоохранительных органов о мерах ответственности пока не поступало. 

* Признана в РФ экстремистской и запрещена
** Принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской
