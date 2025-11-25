Top.Mail.Ru

Смотреть в чужой смартфон стало опасно — можно угодить в тюрьму

Александр

Фото freepik

Юристы предупредили россиян об уголовной ответственности за съёмку чужих личных переписок без разрешения. На фоне участившихся споров о цифровой приватности специалисты разъяснили, что даже однократное подглядывание в чужой смартфон с последующей фиксацией информации может быть квалифицировано по уголовной статье.

Наибольшую опасность представляют действия, при которых человек не просто просматривает чужую переписку, но и делает её снимок. Сохранение или распространение такого контента автоматически ужесточает ответственность. В подобных случаях суд может назначить наказание вплоть до четырёх лет лишения свободы.

Эксперты отмечают, что подобные дела всё чаще доходят до судебных разбирательств. Современные технологии позволяют эффективно фиксировать факты несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, что упрощает сбор доказательств. Это повышает риски для тех, кто умышленно или по неосторожности нарушает цифровые границы.

Закон не делает различий между простым «подсматриванием» и целенаправленным сбором информации — любое вторжение в личное пространство на смартфоне может быть расценено как правонарушение. Юристы рекомендуют гражданам осознавать правовые риски и воздерживаться от каких-либо действий с чужими устройствами, которые могут быть истолкованы как посягательство на приватность.
-1
