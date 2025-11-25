Смотреть в чужой смартфон стало опасно — можно угодить в тюрьму



Фото freepik



Юристы Юристы предупредили россиян об уголовной ответственности за съёмку чужих личных переписок без разрешения. На фоне участившихся споров о цифровой приватности специалисты разъяснили, что даже однократное подглядывание в чужой смартфон с последующей фиксацией информации может быть квалифицировано по уголовной статье.

Наибольшую опасность представляют действия, при которых человек не просто просматривает чужую переписку, но и делает её снимок. Сохранение или распространение такого контента автоматически ужесточает ответственность. В подобных случаях суд может назначить наказание вплоть до четырёх лет лишения свободы.Эксперты отмечают, что подобные дела всё чаще доходят до судебных разбирательств. Современные технологии позволяют эффективно фиксировать факты несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, что упрощает сбор доказательств. Это повышает риски для тех, кто умышленно или по неосторожности нарушает цифровые границы.Закон не делает различий между простым «подсматриванием» и целенаправленным сбором информации — любое вторжение в личное пространство на смартфоне может быть расценено как правонарушение. Юристы рекомендуют гражданам осознавать правовые риски и воздерживаться от каких-либо действий с чужими устройствами, которые могут быть истолкованы как посягательство на приватность.