Сбер Банки

Снять наличку со «Сбера» — тот ещё квест. Можно несколько раз попасть под блокировку и лишиться карты

Александр



Пользователь Pikabu с ником Trybnik рассказал, как «Сбер» в течение дня несколько раз блокировал его карту за подозрительные операции, а после разблокировки банкомат «съел» ту самую карту. История поучительная, она показывает, какие операции «Сбер» считает подозрительными, и эти знания помогут вам избежать подобных проблем.

Trybnik хотел заплатить 145 тысяч рублей за ремонт автомобиля, а поскольку такой суммы  на карте не было, он попытался перевести деньги на депозитный счёт с вклада. «Сбер» счёл эту операцию подозрительной, не позволил перевести средства и временно заблокировал расчёты с использованием карты. Несколько часов ушло на то, чтобы убедить поддержку банка, что всё ок.

Trybnik пошёл с разблокированной картой к банкомату, по пути забронировал каршеринг «Яндекса» и попытался снять 40 тысяч рублей (больше этой суммы банкомат не выдаёт). «Сбер» снова заблокировал карту, а «Яндекс» тем временем начал безуспешные попытки списать деньги за каршеринг. Машина оказалась за закрытым забором, Trybnik не смог попасть в неё и начал «бодаться» с поддержкой «Яндекса», попутно думая о том, как ему добраться до сервиса и оплатить услуги мастеров.

«Сбер» разблокировал карту, с неё трижды списываются деньги за каршеринг «Яндекс», что не осталось незамеченным бдительным алгоритмом защиты — и клиенту блокируют не просто карту, а весь счёт целиком. Поддержка «Сбера» говорит, что решить вопрос разблокировки можно только с личным присутствием в отделении банка.

Trybnik поехал в банк, отстоял очередь, подробно описал ситуацию менеджеру, тот попросил прощения за произошедшее и разблокировал счёт. Затем он пошёл к банкомату в надежде снять деньги, вставил карту — а банкомат сжирает её и наглухо зависает. Ещё 40 минут он потратил на выяснение отношений с сотрудниками «Сбера», в итоге они вернули ему карту, а деньги он забрал через кассу.

А мог бы не тратить своё время, не портить нервы себе и банковским клеркам, а по старинке пойти в отделение банка и снять наличку с вклада. Со «Сбером», наверное, лучше всего именно так.

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Комментарии

Tigrolik
+520
Tigrolik
Что-то типок не договаривает явно. Я гонял между счетами суммы в разы больше и ничего сбер не блокировал. И снимал через банкомат максимальный лимит без проблем.
час назад в 12:42
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+3
AlkoSEX Tigrolik
Именно так и есть. Не рассказал все, что положено. Блочат именно по алгоритмам.
16 минут назад
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tellurian
+4776
tellurian
Мутная история. Активно пользуюсь сбером.
38 минут назад
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