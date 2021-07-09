



1 июля бывший президент США запустил социальную сеть Gettr, но сам он так и не зарегистрировался в ней. Это не удивительно, ведь всего несколько дней понадобилось на то, чтобы её возненавидели здравомыслящие люди.



Gettr выглядит и работает почти так же, как Twitter, и это, конечно же, неслучайно. При рассмотрении исходного кода Gettr становится очевидно, что разработчики использовали часть API твиттера. Правда, они не позаботились о безопасности. В даркнете уже продаётся база, в которой содержится информация о 85 тысячах пользователей Gettr — их имена и электронная почта. Также была найдена уязвимость, позволяющая узнать, кого заблокировал тот или иной пользователь.



Сотрудники Gettr не справляются с модерацией контента, поэтому соцсеть заполонили высказывания, разжигающие ненависть, фейк-новости, конспирология, порнография и посты со всякой бредятиной. Кроме того, в Gettr очень много фейковых аккаунтов — одного только «настоящего» Дональда Трампа около десятка.



Дональд Трамп решил запустить свою соцсеть после того, как его забанил Twitter, YouTube, Facebook и Instagram, а это произошло после штурма Капитолия, которые устроили его сторонники. Трамп активно поддерживал их и подогревал публикациями в соцсетях. Не исключено, что американские власти примут меры к Gettr — по меньшей мере расследуют утечку личных данных и заставят модераторов более тщательно контролировать публикуемый контент.







