Учёные из Чикагского университета разработали браслет, способный препятствовать прослушке через микрофоны. По их мнению, это изобретение позволит сохранить конфиденциальность личных разговоров.
Исследователи не собираются продавать этот браслет, вместо этого они просто выложили схему для его самостоятельной сборки. Стоимость компонентов для гаджета относительно низкая — всего 20 долларов США. Впрочем, в дальнейшем этот браслет всё же может появиться в продаже с улучшенным дизайном и по более высокой цене.
Браслет оборудован 24 датчиками, которые по нажатию кнопки глушат сигналы, способные воздействовать на микрофоны. Эти сигналы не слышны людям и не мешают разговорам, но микрофоны фиксируют именно их, в результате чего на записи получаются лишь высокочастотные шумы с помехами.
Браслет решает в том числе проблему скрытой прослушки в смартфонах через приложения, которые могут незаметно следить за пользователями, например, с рекламной целью. Кроме того, он препятствует захвату речи умными колонками и другими подобными устройствами, которые могут допускать утечку частных записей. Идея учёных заключается в том, что пользователям не обязательно физически отключать микрофоны или оборудованные ими устройства. Вместо этого во время конфиденциальных разговоров им достаточно активировать миниатюрный браслет.
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Такая вещь будет полезна если прослушивание микрофон расположен в одном помещении с браслетом. Современные технологии позволяют этого не делать.