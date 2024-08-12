Создана лазерная установка для перехвата информации с компьютеров

На конференции по безопасности Defcon хакер Сами Камкар продемонстрировал лазерный прибор, который может декодировать вибрации от ноутбука, точно восстанавливать набранный текст и подслушивать разговоры. Перехват данных возможен в пределах прямой видимости устройства, за которым ведётся слежка.
По словам Камкара, лазерная установка основан на системе с открытым исходным кодом. Устройство лучше всего работает, когда направлено на сильно отражающие части ноутбука (например, логотип Apple на крышке макбуков). Однако двойное покрытие дисплея мешает корректному считыванию и декодированию сигнала. По словам хакера, он также мог перехватывать звуки речи, воспроизводимые ноутбуками. В некоторых словах не хватает пары звуков, но информация может быть откорректирована и восстановлена.
Камкер использовал лазер с модуляцией 400 кГц и дополнительной фильтрацией, которая уменьшает помехи и шум в отражённом инфракрасном сигнале. Сигнал был усилен и отправлен на повышающий преобразователь, а затем на цифровой программируемый радиоприемник для анализа. Таким образом, хакер преобразовывал звук в свет и обратно в звук. Он использовал программы iZotopeRX для устранения помех и Keytap3 для преобразования звуков клавиш в разборчивый текст и идентификации нажатой клавиши.
Камкер опубликовал исходный код созданного им инструмента и посоветовал тем, кто заботится о своей конфиденциальности, не работать на ноутбуках в общественных местах и на компьютерах, видимых через окна.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым