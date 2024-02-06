Создана нейросеть, подделывающая любые документы

ИБ-специалисты выявили сайт OnlyFake, предлагающий с помощью нейросети генерировать поддельные документы — паспорта, водительские удостоверения, различные справки и прочее подобное. Услуга платная, но она обходится гораздо дешевле, чем-то же самое, нарисованное специально обученными людьми в фотошопе.



В шаблоне на сайте можно выбрать вид документа, заполнить все поля, добавить фотографию и подпись. Для большей достоверности нейросеть может сгенерировать подделку так, чтобы документ лежал на какой-нибудь поверхности — в этом случае имитируются тени, отблики, изгиб страниц и дефекты, вносимые при реальной фотосъёмке.







Владельцы OnlyFake берут по 15 долларов за каждый сгенерированный нейросетью фейк, тогда как на чёрном рынке цены могут достигать 100-200 долларов, а результат сопоставим по уровню или даже хуже. Сайт ориентирован в основном на подделывание документов, выданных в США, но в его коллекции также есть документы ещё примерно из двух десятков стран (в том числе российские паспорта).







Пользователи OnlyFake делятся друг с другом в телеграме информацией о том, где можно использовать фейковые документы. Самое безобидное — регистрация на криптобиржах, в онлайн-казино и финансовых сервисах, где для введения или вывода средств требуется документально подтверждать личность. Перед этими площадками теперь стоит новая задача — необходимо разработать инструменты, которые позволят распознавать фейковые документы, чтобы не допускать регистрацию мошенников и тех, кто занимается отмыванием преступно добытых доходов.





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