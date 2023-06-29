Создана пугающая технология обмана: мошенник может выдать себя за любого человека
Александр Кузнецов —
Фото: Shutterstock
Учёные из Университета Ватерлоо создали технологию, которая позволяет с лёгкостью подделать голос любого человека. Нейросети нужна лишь 5-минутная запись, после чего она сможет генерировать чужим голосом любые фразы.
По словам учёных, их изобретение позволяет с 99-процентной вероятностью обмануть даже продвинутые и сложные системы голосовой аутентификации. Распознать обман невозможно ни на слух, ни с использованием самых совершенных анализаторов человеческой речи. Программа удаляет из записи маркеры, которые показывали бы, что дипфейк-аудио было сгенерировано на компьютере.
Этот эксперимент доказывает, что аутентификация с помощью голоса может быть очень ненадёжной, если у злоумышленников окажется ПО, позволяющее создавать подделки высочайшей достоверностью. Исследователи призвали компании не полагаться на такой способ идентификации клиентов, поскольку есть вероятность обхода систем защиты. Они призвали прибегать к многослойным способам определения личности, которые позволили бы избежать ошибок и потенциального ущерба.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia