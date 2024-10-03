Созданы шпионские очки. Они моментально показывают всю информацию о прохожих

Александр



Студенты Гарварда подключили смарт-очки Ray-Ban Stories* к нейросети, которая использует систему распознавания лиц и публичные базы данных. Благодаря этому получилось шпионское устройство, вроде тех, что раньше можно было видеть только в научно-фантастических фильмах.

Человек может идти по улице и смотреть на прохожих, а очки в режиме реального времени отображают найденную информацию о том или ином человеке: имя и фамилия, номер телефона, адрес проживания, место работы, фотографии родственников и друзей.

Экспериментаторы опубликовали в открытом доступе информацию обо всех используемых ими технологиях, поэтому любой желающий может повторить их эксперимент. Система требует работы компьютера, на который выводится трансляция изображения, захватываемого камерой очков. Не исключено, что в будущем это ограничение удастся обойти, и распознавание будет производиться в облаке.

* Разработчик очков Ray-Ban Stories — компания Meta, признанная экстремистской и запрещённая в РФ.
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Комментарии

+4510
Gabriel
Классные очки.
28 минут назад
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