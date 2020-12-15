Начиная с начала следующего года, iOS 14 будет требовать от приложений получения разрешения пользователей на сбор случайных рекламных идентификаторов, которые рекламодатели используют для показа персонализированной рекламы и отслеживания активности своих кампаний.
Это нововведение должно было вступить в силу до конца 2020 года, но Apple отложила запуск этой функции до начала 2021-го, чтобы предоставить разработчикам больше времени для внесения необходимых изменений. Тем не менее некоторые компании, среди которых Facebook, недовольны таким положением дел, а группа рекламодателей и издателей во Франции по этому поводу подала жалобы местному антимонопольному регулятору.
Это давление со стороны рекламных компаний привело к тому, что разработчики Mozilla (браузер Firefox, почтовый клиент Thunderbird) запустили специальную страницу, на которой призывают пользователей поддержать решение Apple, чтобы оно было запущено в ближайшее время.
«Нам нужна массовая поддержка для решения Apple, чтобы укрепить её решимость защищать конфиденциальность пользователей. Подпишитесь, чтобы сообщить компании о том, что пользователи с нетерпением ждут защиты iPhone от отслеживания», — Mozilla.
В прошлом году Mozilla призвала Apple сбрасывать уникальные идентификаторы, используемые для показа рекламы на основе интересов в приложениях из App Store, а также в сервисе Apple News. Теперь создатели браузера Firefox заявляют, что купертиновцы пошли еще дальше, назвав запланированные изменения в борьбе с отслеживанием «огромной победой для пользователей».
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