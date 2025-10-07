Спам по-новому: банки маскируют рекламные звонки под нечто другое

Александр


Фото freepik

«Известия» пишут, что многие российские банки нарушают новый закон о запрете спам-звонков, который действует с 1 сентября. Согласно поправкам, компании обязаны получать явное согласие клиента на рекламные звонки, но на практике это правило игнорируется.

Клиенты крупных банков — «Почта Банка», «ОТП Банка», «Синары» и «Совкомбанка» — жалуются на регулярные звонки даже после официального отзыва согласия. Эксперты отмечают, что банки находят лазейки: используют частные номера вместо корпоративных или маскируют рекламу под «информирование».

За нарушения компаниям грозят штрафы до 1 млн рублей, но пока массовых жалоб от граждан не поступает. Специалисты советуют фиксировать звонки (делать записи разговоров, скриншоты входящих вызовов, заказывать у операторов детализацию) для подачи жалобы через «Госуслуги».

Ожидается, что к концу года количество спам-звонков сократится на 30–40%, но полная адаптация рынка займет ещё некоторое время.

