Спам по-новому: банки маскируют рекламные звонки под нечто другое

«Известия» пишут, что многие российские банки нарушают новый закон о запрете спам-звонков, который действует с 1 сентября. Согласно поправкам, компании обязаны получать явное согласие клиента на рекламные звонки, но на практике это правило игнорируется.

