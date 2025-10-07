Спам по-новому: банки маскируют рекламные звонки под нечто другое

Фото freepik
«Известия» пишут, что многие российские банки нарушают новый закон о запрете спам-звонков, который действует с 1 сентября. Согласно поправкам, компании обязаны получать явное согласие клиента на рекламные звонки, но на практике это правило игнорируется.
За нарушения компаниям грозят штрафы до 1 млн рублей, но пока массовых жалоб от граждан не поступает. Специалисты советуют фиксировать звонки (делать записи разговоров, скриншоты входящих вызовов, заказывать у операторов детализацию) для подачи жалобы через «Госуслуги».
Ожидается, что к концу года количество спам-звонков сократится на 30–40%, но полная адаптация рынка займет ещё некоторое время.