



Специалисты компании Check Point раскрыли сверхэффективную спамерскую активность. Спамеры прибегли к одному небольшому трюку, который, несмотря на свою простоту, значительно повышает заинтересованность к их письмам — а значит, увеличивает шанс, что они будут прочитаны.



Трюк крайне примитивный, но работающий — они добавляют в тему письма подмигивающий смайлик. По какой-то причине этот смайлик усыпляет бдительность жертвы, она открывает письмо, а в некоторых случаях даже скачивает приложенные файлы. Спам-фильтры большинства почтовых сервисов отфильтровывают подобные письма, но спамеры идут на различные ухищрения, чтобы вредоносное послание избежало фильтрации.



Спамерские атаки проводятся с помощью ботнета Phorpiex, который охватывает компьютерные кластеры по всему миру. Отличительная особенность этого ботнета заключается в том, что у него нет центрального узла, а включённые в него компьютеры не заражены тем вредоносным ПО, которое они рассылают на другие машины. В теории этот ботнет останется работоспособным до того момента, пока хотя бы на один компьютер установлен вирус, рассылающий спам.



Компания Check Point советует не открывать электронные письма, в теме которых присутствует подмигивающий смайлик, а если это произошло — ни в коем случае не скачивать zip-файлы и не запускать содержащиеся в них файлы. С большой вероятностью в этих архивах будет вирус, который сделает ваш компьютер частью спамерского ботнета.







