Спецслужбы добрались до умных колонок: ФСБ требует доступ к «Алисе»





«Ведомости» «Ведомости» пишут , что «Яндекс» был оштрафован на 10 000 рублей за отказ предоставить ФСБ круглосуточный удаленный доступ к системе умного дома «Алисы». Мировой судья московского района Хамовники признал компанию виновной в невыполнении предписания надзорного органа. Решение было принято на основании материалов проверки, направленных ФСБ в Роскомнадзор, которые констатировали отсутствие у ФСБ доступа к интернет-ресурсу yandex.ru/alice/smart-home.

Требование основано на правилах хранения и предоставления информации, утвержденных правительством в 2020 году. Согласно законодательству, организаторы распространения информации (ОРИ) обязаны предоставлять спецслужбам круглосуточный удаленный доступ к своим информационным системам. Представитель «Яндекса» не явился в суд, и судья счел вину компании полностью доказанной.Эксперты отмечают, что это часть более широкой тенденции расширительного толкования «закона Яровой». Если раньше требования в основном касались мессенджеров, то теперь под них подпадает практически любая IT-инфраструктура. При этом сумма штрафа относительно невелика, поскольку взыскание наложено за неисполнение предписания, а не за нарушение обязанностей ОРИ — в последнем случае штраф мог бы составить миллионы рублей.По информации источников на рынке информационной безопасности, «Яндекс» регулярно платит подобные штрафы, поскольку реализация требований по предоставлению доступа является технически сложной и дорогостоящей процедурой. За год мировые судьи районов Хамовники и Замоскворечье 42 раза оштрафовали «Яндекс» и его дочерние компании по статье 19.5 КоАП за невыполнение предписаний ФСБ, которая требовала предоставить круглосуточный доступ к широкому спектру сервисов холдинга, включая «Яндекс ID» (для входа в почтовые сервисы), «Афишу», «Мессенджер», «Маркет», «Недвижимость», «Аренду», «Метрику», «Локатор» и «Диск». Кроме того, компания балансирует между соблюдением законодательства и защитой репутации — новости о полном доступе спецслужб к данным умного дома могут негативно повлиять на продажи умных колонок и других устройств экосистемы.