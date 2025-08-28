Спецслужбы добрались до умных колонок: ФСБ требует доступ к «Алисе»

Александр


«Ведомости» пишут, что «Яндекс» был оштрафован на 10 000 рублей за отказ предоставить ФСБ круглосуточный удаленный доступ к системе умного дома «Алисы». Мировой судья московского района Хамовники признал компанию виновной в невыполнении предписания надзорного органа. Решение было принято на основании материалов проверки, направленных ФСБ в Роскомнадзор, которые констатировали отсутствие у ФСБ доступа к интернет-ресурсу yandex.ru/alice/smart-home.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Требование основано на правилах хранения и предоставления информации, утвержденных правительством в 2020 году. Согласно законодательству, организаторы распространения информации (ОРИ) обязаны предоставлять спецслужбам круглосуточный удаленный доступ к своим информационным системам. Представитель «Яндекса» не явился в суд, и судья счел вину компании полностью доказанной.

Эксперты отмечают, что это часть более широкой тенденции расширительного толкования «закона Яровой». Если раньше требования в основном касались мессенджеров, то теперь под них подпадает практически любая IT-инфраструктура. При этом сумма штрафа относительно невелика, поскольку взыскание наложено за неисполнение предписания, а не за нарушение обязанностей ОРИ — в последнем случае штраф мог бы составить миллионы рублей.

По информации источников на рынке информационной безопасности, «Яндекс» регулярно платит подобные штрафы, поскольку реализация требований по предоставлению доступа является технически сложной и дорогостоящей процедурой. За год мировые судьи районов Хамовники и Замоскворечье 42 раза оштрафовали «Яндекс» и его дочерние компании по статье 19.5 КоАП за невыполнение предписаний ФСБ, которая требовала предоставить круглосуточный доступ к широкому спектру сервисов холдинга, включая «Яндекс ID» (для входа в почтовые сервисы), «Афишу», «Мессенджер», «Маркет», «Недвижимость», «Аренду», «Метрику», «Локатор» и «Диск». Кроме того, компания балансирует между соблюдением законодательства и защитой репутации — новости о полном доступе спецслужб к данным умного дома могут негативно повлиять на продажи умных колонок и других устройств экосистемы.
-11
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
В Москве раз и навсегда решат проблему с электросамокатами. Как раз к сезону
В России усложнят жизнь самокатчикам
Новый закон РФ очистит улицы от опасных электросамокатчиков

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2617
tellurian
В телега написал, что есть несколько судебных дел по доступу к разным сервисам Яндекса. Штраф везде 10000₽.
В картотеке они все видны.

Вот бы увидеть статистику по салюту и Марусе.
28 августа 2025 в 16:39
#
Ъ Ъ
+30
Ъ Ъ
Это всё рекламная кампания!
Помню так продвигали айфон: "Смотрите, его ФБР взломать не может!" ☺, хотя оборудование для этого продавалось открыто и официально, а не подпольно.
Так продвигали Телеграм: "Ни одного байта информации в ФСБ!" ☺ — кричал Дурик. И все всегда почему-то слиты.
Ну, раз метод рабочий, то хрена бы также стаду не задвинуть и эти "непробиваемые" типа умные колонки, дома, камеры?
Тут две выгоды — прямой эфир на сервера ФСБ из каждого дома. И финансовый оргазм у перерадавцов китайского хлама, ну всмысле отчественного продукта.
Там ещё и подвыгоды идут, типа продавать инфу с серверов ФСБ.
Или "ваше оборудование устарело. Обновите его".
Или свободный заход в каждый дом по наводке фсбэшной Алисы, когда никого нет дома. Зачистка тумбочек и сейфов, где Алиса предусмотрительно подскажет код от сейфа и отключит сигнализацию.
Да там только на подслушанном и подсмотренном компромате можно озолотиться.
Ведь вы же не думаете, что тему мутят для поиска типа террористов? ФСБ это вам не ВЧК — НКВД — КГБ, это капиталистическая контора, на службе капиталистов и управляемая капиталистами. А у капиталиста цели это прибыль и финансовый рост, в любой ситуации, будь то мор, война, вымирание, деградация, экологическая катастрофа, эпидемия, второе пришествие Исусика — пох, абсолютно. Капиталист всегда будет думать, как бы на этом намутить бабла.
29 августа 2025 в 03:49
#