﻿Старые видеокарты Nvidia сломают компьютеры

Владельцы старых видеокарт Nvidia GeForce с поддержкой UEFI могут столкнуться с проблемами при загрузке компьютеров начиная с середины 2026 года. Причина заключается в истечении срока действия сертификата безопасности, используемого в протоколе UEFI GOP, который отвечает за вывод изображения на этапе начальной загрузки системы. При активированной функции Secure Boot операционная система будет отказываться загружаться с устаревшими цифровыми подписями, что может привести к невозможности инициализации видеокарты еще до появления интерфейса BIOS.

Наиболее уязвимыми окажутся системы без интегрированной графики, где запуск компьютера полностью зависит от дискретной видеокарты. В таких случаях пользователи столкнутся с чёрным экраном при включении ПК и невозможностью пройти процедуру самотестирования. Проблема затронет преимущественно владельцев древних поколений видеокарт, которые физически исправны, но становятся несовместимыми с современными стандартами безопасности.Для решения проблемы Nvidia и её партнеры, включая Asus, MSI и Gigabyte, должны выпустить обновленные версии BIOS с новыми цифровыми ключами, подписанными сертификатом 2023 года. Пользователям будет предложено установить обновления через фирменное приложение Nvidia, однако процесс может оказаться сложным для неподготовленных владельцев устаревшего оборудования.Альтернативным временным решением станет отключение функции Secure Boot, однако это значительно снизит уровень безопасности системы и сделает её более уязвимой перед потенциальными угрозами. Ситуация демонстрирует новую реальность цифровой эпохи, где железо может устаревать не по физическим, а по программно-техническим причинам, вынуждая пользователей к нежданным и бессмысленным апгрейдам.