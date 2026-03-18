Ставить реакции в Telegram опасно — могут обвинить в финансировании терроризма

В городе Белово Кемеровской области сотрудники ФСБ задержали 17-летнего подростка по подозрению в финансировании терроризма. По версии следствия, в ноябре–декабре 2025 года молодой человек отправлял платные звёзды в мессенджере Telegram под постами в определённых каналах. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности в форме финансирования), он помещён под домашний арест.
Правоохранительные органы квалифицируют такие действия как финансирование терроризма, поскольку платные реакции и донаты могут рассматриваться как предоставление средств лицам, причастным к запрещённым организациям. Согласно примечанию к статье 205.1 УК РФ, под финансированием терроризма понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения преступлений террористической направленности.
Пользователи Telegram могут приобретать звёзды (внутреннюю валюту мессенджера) за деньги, а затем использовать эти звёзды для финансовой поддержки создателей контента. Для этого они оставляют звёзды в качестве реакций к публикациям по аналогии с эмодзи. Владелец канала имеет возможность конвертировать звёзды обратно в деньги, заплатив небольшую комиссию.
В российской правоприменительной практике сложился расширенный подход к толкованию финансирования терроризма. Верховный суд в своих разъяснениях указывает, что для квалификации деяния не имеет значения однократность перевода, сумма или то, что отправитель не знаком с получателем. Ключевым обстоятельством является осознание лицом того, что средства могут быть использованы в террористических целях. Конституционный суд РФ в ряде решений подтвердил, что ответственность за финансирование терроризма наступает независимо от того, доказана ли вина получателя средств приговором суда. Достаточно установить, что отправитель осознавал причастность получателя к деятельности, подпадающей под признаки террористической. При этом не имеет значения, на какие именно нужды — боевые или бытовые — будут потрачены переведённые деньги. Уголовное законодательство относит финансирование терроризма к числу преступлений с формальным составом — оно считается оконченным с момента передачи средств, независимо от того, были ли они фактически использованы для подготовки или совершения преступлений.