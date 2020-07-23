Стив Возняк

Сооснователь Apple Стив Возняк и ещё 17 жителей США подали в суд на принадлежащий холдингу Alphabet видеосервис YouTube. Они оказались недовольны тем, что от их имени на YouTube размещается реклама мошеннических схем с раздачей криптовалюты, а платформа не реагирует на жалобы и не предпринимает никаких действий по недопущению такой рекламы.

Мошенники используют фотографии и видео с изображением Стива Возняка и других известных личностей из IT-сферы, в том числе сооснователя Microsoft Билла Гейтса и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска. Во всех случаях используется примерно одна и та же схема: знаменитости объявляют об акции невиданной щедрости, просят людей прислать им криптовалюту и обещают в ответ прислать вдвое больше. Криптовалютные переводы невозможно отследить, поэтому мошенники исчезают вместе с теми средствами, что им перевели доверчивые жертвы.

«Когда пользователи переводят свою криптовалюту через необратимые транзакции, они ничего не получают взамен», — указано в иске, который подан в суд графства Сан-Матео (штат Калифорния).

Возняк и другие истцы требуют, чтобы YouTube удалил мошенническую рекламу с их изображениями и не размещал такие ролики впредь. Они также рассчитывают получить компенсацию за ущерб, нанесённый их репутации, и просят суд оштрафовать YouTube.

Ранее на аналогичную рекламу в Facebook и Instagram жаловался основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров. Он пригрозил подать в суд, если соцсети продолжат размещать такие объявления.


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