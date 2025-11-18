Top.Mail.Ru

Страдают безобидные граждане: Центробанк признал, что «перегнул палку» в борьбе с мошенниками

Александр

Фото: Freepik

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор мог «перегнуть палку» с блокировками счетов в борьбе с мошенническими операциями. Об этом она сообщила на конференции Банка России «Фокус на клиента».

«Борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства», — констатировала Набиуллина.

На прошлой неделе ЦБ утвердил обновленный перечень признаков мошеннических операций. В него вошли смена номера телефона для доступа к онлайн-банку и переводы через СБП от 200 тысяч рублей незнакомым получателям. В июле 2024 года ЦБ уже расширял критериев признаки мошеннических операций, включая нетипичные операции и переводы на счета, ранее связанные с мошенничеством.

Набиуллина выразила надежду, что проблема избыточных блокировок будет решена, но при этом сохранится эффективность борьбы с мошенничеством.
2
Комментарии

tellurian
+2712
tellurian
Там Греф про маркетплейсы высказался.
Его Мегамаркет стал никому не нужным и его это расстраивает:)
Сегодня в 16:35
#
+665
den3221
Где то перегнули?)
Сегодня в 16:46
#
Volnorez Uraganov
+130
Volnorez Uraganov
Да нет ну что вы , какое там перегнули то , скорее недогнули , народ то наивный аки дети малые , и поэтому любые операции с картой должны быть заблокированы кроме платежей за квартплату и уплаты налогов , все остальное расценивать как мошенничество,
час назад в 19:21
#