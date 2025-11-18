Страдают безобидные граждане: Центробанк признал, что «перегнул палку» в борьбе с мошенниками

Фото: Freepik
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор мог «перегнуть палку» с блокировками счетов в борьбе с мошенническими операциями. Об этом она сообщила на конференции Банка России «Фокус на клиента».
«Борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства», — констатировала Набиуллина.
На прошлой неделе ЦБ утвердил обновленный перечень признаков мошеннических операций. В него вошли смена номера телефона для доступа к онлайн-банку и переводы через СБП от 200 тысяч рублей незнакомым получателям. В июле 2024 года ЦБ уже расширял критериев признаки мошеннических операций, включая нетипичные операции и переводы на счета, ранее связанные с мошенничеством.
Набиуллина выразила надежду, что проблема избыточных блокировок будет решена, но при этом сохранится эффективность борьбы с мошенничеством.