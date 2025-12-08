Top.Mail.Ru

Странный сбой в «Яндекс Такси»: водители не могут выйти на линию из-за двойников

Александр
Фото freepik

Водители сервиса «Яндекс Такси» столкнулись с проблемой компрометации аккаунтов. Они жалуются, что при попытке выйти на линию система выдаёт сообщение о том, что «водитель с таким же водительским удостоверением уже выполняет заказы». При этом в профиле отображаются настоящие документы — паспорт и водительские права, но фотография принадлежит другому человеку.

Один из пострадавших водителей поделился своей историей: «Пару дней назад захожу в профиль, а мне пишут, что водитель с таким же ВУ уже на линии... Все данные мои, паспорт и ВУ. А фотка профиля не моя. Как так произошло — не понял».



Обратившись в свой таксопарк, мужчина узнал, что он — не единственная жертва инцидента. Представители парка связались с головным офисом «Яндекс Такси» и получили ответ, что это «проблема, которую технические специалисты компании уже решают».

На данный момент неизвестно, сколько водителей пострадало от этой ошибки и как долго продлится её устранение. Пострадавшие водители в социальных сетях и на форумах задаются вопросами: «У кого-то было так же? Получилось решить вопрос? Сколько ждали?» — однако официальных сроков решения проблемы от компании пока не поступало. «Яндекс» пока не опубликовал официального заявления с объяснением причин сбоя. Водители опасаются потенциальных проблем, если «двойник» на их аккаунте совершит правонарушение.

Комментарии