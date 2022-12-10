Стримы из игры FIFA 2023 стали выдавать за футбольные трансляции из Катара. Идеальный обман!





Пользователи YouTube обратили внимание на то, что на площадке появились поддельные трансляции футбольных матчей. Владельцы некоторых каналов запускают стрим с геймплеем FIFA, PES и других футбольных симуляторов и выдают это за трансляции с Чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в Катаре.



Люди ищут трансляции чемпионата в том числе на YouTube и натыкаются на такие стримы. Мошенники специально подбирают в компьютерной игре команды, которые в реальности проводят встречи в данный момент. При этом они могут намеренно занижать качество видеопотока, чтобы зрители не заметили, что по полю бегают не живые игроки, а их компьютерная симуляция. Так проще поверить, что это реальный футбол, а не запись того, как кто-то играет в футбольном симуляторе на компьютере или консоли.



Владельцы каналов с поддельными стримами зарабатывают на показе рекламы, которой периодически прерывается вещание. Вот одна из таких псевдотрансляций из PES 2021, которую многие приняли за встречу двух реально существующих команд в Катаре:

