Подписка

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа признал недопустимым подключение абоненту платных услуг, если абонент не выразил явное согласие на их подключение. Один из операторов был несогласен с тем, что Роспотребнадзор оштрафовал его за такую бизнес-практику, и пытался оспорить штраф в суде, но апелляционный и кассационный суд поддержали решение суда первой инстанции и оставили штраф в силе.

Оператор был оштрафован на 20 тысяч рублей после проверки, проведённой Роспотребнадзором по жалобе новосибирца Владимира Насвищук. Абонент обнаружил на своём счёте списание 1500 рублей за подписку на спортивные видео, а когда обратился в поддержку оператора, ему объяснили, что подписка была оформлена на лендинговой странице одного из сайтов.

Оператор не смог предоставить суду доказательств того, что абонент совершил какие-либо действия, подтверждающие, что он был согласен оформить эту подписку (например, отправка SMS-сообщения, USSD-команды, голосовой звонок с подтверждением). Суд отказался считать согласием переход на лендинговую страницу и нажатие на ней какой-либо кнопки.

Примечательно, что даже после вынесения этого решения оператор продолжает считать законным подключение подписок через лендинговые страницы сайтов и не собирается отказываться от такого способа активации контент-услуг.


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Источник:

АПИ АПИ

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