Суровые сроки за лёгкий заработок: поделился картой — сел на несколько лет

Госдума окончательно приняла закон, ужесточающий наказание для посредников мошенников — дропперов. За передачу своих банковских карт или реквизитов счетов злоумышленникам «из корыстной заинтересованности» теперь можно получить до шести лет лишения свободы. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен против тех, кто ищет лёгкого заработка и за пару тысяч рублей предоставляет свои финансовые инструменты преступникам.
Законопроект, направленный на борьбу с дропперами (лицами, чьи счета и карты используются для обналичивания или перевода украденных денег), был принят 17 июня сразу во втором и третьем чтениях. Он вносит серьёзные поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливая конкретные составы преступлений и меры ответственности для таких посредников.