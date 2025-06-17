Суровые сроки за лёгкий заработок: поделился картой — сел на несколько лет





Госдума окончательно приняла закон, ужесточающий наказание для посредников мошенников — дропперов. За передачу своих банковских карт или реквизитов счетов злоумышленникам «из корыстной заинтересованности» теперь можно получить до шести лет лишения свободы. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен против тех, кто ищет лёгкого заработка и за пару тысяч рублей предоставляет свои финансовые инструменты преступникам.

Госдума окончательно приняла закон, ужесточающий наказание для посредников мошенников — дропперов. За передачу своих банковских карт или реквизитов счетов злоумышленникам «из корыстной заинтересованности» теперь можно получить до шести лет лишения свободы. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен против тех, кто ищет лёгкого заработка и за пару тысяч рублей предоставляет свои финансовые инструменты преступникам.

Законопроект , направленный на борьбу с дропперами (лицами, чьи счета и карты используются для обналичивания или перевода украденных денег), был принят 17 июня сразу во втором и третьем чтениях. Он вносит серьёзные поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливая конкретные составы преступлений и меры ответственности для таких посредников. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

За сам факт передачи мошенникам банковской карты, электронного кошелька или доступа к ним, а также за совершение незаконных операций по указанию третьих лиц теперь грозит суровое наказание: штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Закон разделяет уровни ответственности. Наиболее строго — до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей — будут карать за приобретение или передачу банковских карт или доступа к счётам специально для совершения преступных операций, а также за непосредственное проведение незаконных операций с использованием чужих реквизитов. За последнее также предусмотрена альтернатива — принудительные работы до пяти лет с крупным штрафом.