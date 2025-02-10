Сына экс-главы Роскомнадзора развели на десятки миллионов рублей. Схема максимально примитивная

Александр


Телефонные мошенники обманули Николая Жарова, 20-летнего сына главы гендиректора «Газпром-медиа» и бывшего руководителя Роскомнадзора Александра Жарова. Они использовали давно известную схему: позвонили и сказали, что нужно продлить договор на использование SIM-карты, после чего получили доступ к его кабинету в «Госуслугах» и заявили, что ему нужно задекларировать хранящиеся дома ценности.

Парень успел передать мошенникам через курьеров 49 млн рублей, 36 тысяч долларов США и 133 тысячи евро. Он также хотел сдать в ломбард 16 люксовых часов, но бдительная сотрудница заподозрила неладное и вызвала полицию. Прибывшие в ломбард полицейские поговорили с Николаем и объяснили ему, что он стал жертвой развода.

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Совпадение это или нет, но сегодня стало известно, что российские депутаты планируют принять несколько сотен законопроектов, чтобы искоренить дистанционное мошенничество. Рассмотрение поправок началось в Госдуме сегодня, а после принятия закреплённые в них нормы и требования планируется реализовать в течение ближайших двух лет.
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Комментарии

YABLOKOFON
+375
YABLOKOFON
Воров обворовали прям музыка для ушей 😂 карма пришла получается
8 минут назад
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