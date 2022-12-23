Tele2 уличили в продаже SIM-карт с подключенными платными подписками
Александр Кузнецов —
Абонент Tele2 Светлана Николаева обратила внимание на странность — с её номера списывались лишние деньги за непонятные услуги. Когда она начала разбираться, вопросов только прибавилось.
Как выяснилось, к номеру Светланы в ноябре 2019 года была подключена подписка с ответами к учебнику по русскому языку за пятый класс. Но дело в том, что саму SIM-карту Светлана приобрела лишь в сентябре 2022 года. Поддержка Tele2 согласилась отключить подписку и вернуть Светлане деньги, израсходованные на эту подписку в 2022 году.
Tele2 настаивает на том, что подписка была подключена с согласия абонента, а не по инициативе оператора. Светлана полагает, что подписку подключил предыдущий владелец номера, и девушка недовольна тем, что ей пришлось оплачивать услугу, подключенную кем-то другим. Tele2 не оспаривает, что подписка была подключена в 2019 году, но всё же настаивает на том, что для подключения потребовалось согласие абонента, а значит, списания средств были корректными.
Примечательно, что в выписке плата за подписку не фигурирует, но есть расходы в размере 550 рублей за некий «рекуррентный платёж», то есть списание средств без дополнительного подтверждения операции.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia