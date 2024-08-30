Tele2 уличили в хитром списании денег со счёта

Пикабушник ksenobianinSanta рассказал, как годами оплачивал услугу Tele2, о которой не имел никакого представления. Он не подключал её и узнал о ней лишь в тот момент, когда на счёте совсем не осталось средств.



Tele2 раз в месяц оповещал ksenobianinSanta о предстоящем списании абонентской платы в размере 280 рублей, и абонент пополнял счёт на чуть большую сумму, чтобы не оказаться без связи, если воспользуется минутами, трафиком или сообщениями, не входящими в пакет. Однажды он закинул на номер ровно столько, сколько должно списаться, но в назначенный срок Tele2 озадачил его предупреждением, что зачисленных денег не хватило.



Когда ksenobianinSanta зашёл в личный кабинет, он увидел, что его абонентская плата составляет не 280 рублей, а больше. Оказывается, у него была подключена услуга «Мой помощник». Он начал разбираться с поддержкой и выяснил, что эта услуга у него с самого первого дня заключения договора, и первый месяц она была бесплатной, а в дальнейшем за неё списывается 1 рубль в сутки. Получается, что он ежемесячно переплачивал оператору примерно 30 рублей или около 12% от своего тарифа. У Tele2 десятки миллионов абонентов, и наверняка многие из них тоже платят за эту услугу, даже не догадываясь о её существовании.







Что делает этот «помощник»? По сути это комплект из двух услуг — «Голосовая почта» и «Кто звонил?» Он позволяет собеседникам абонента оставлять ему голосовые сообщения, когда его телефон не в сети, а также оповещает абонента о том, что ему звонили, и может воспроизвести оставленные сообщения при звонке на специальный номер.





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