Телефонные мошенники могут превратить в ад жизнь любого человека





Baza рассказала историю, которая может произойти с любым, кто не понравится телефонным аферистам. Жителю Москвы Алексею с середины июля названивают незнакомые люди, обвиняя его в мошенничестве, хотя он не делал ничего плохого.



Поначалу звонившие просто спрашивали Алексея, зачем он им звонил (хотя он не звонил), а затем ему стали поступать угрозы от тех, кто стал жертвой мошенников.



Алексей разобрался в ситуации и всё понял. Многочисленные мошенники подменяют свои номера его телефонным номером, разводят людей, а ему приходится отвечать за содеянное злоумышленниками. Некоторые пострадавшие перевели деньги на подставные счета, другие оформили кредит и отправили деньги незнакомцам, которые представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. Когда обманутые люди осознавали, что стали жертвами мошенничества, они звонили на тот номер, по которому их развели, а там им отвечал Алексей, не причастный к обману.







Алексей обратился к сотовому оператору, которы обслуживает его номер, и попросил предоставить информацию о том, с каких номеров осуществлялась подмена на его номер, но получил отказ, поскольку такие данные выдаются только по запросу полиции. Участковый тоже ничем не помог, сославшись, что не занимается такими делами. Сейчас Алексей пытается выяснить, какой департамент МВД сможет ему помочь. От номера, на который ему названивают, он не может отказаться, поскольку к нему привязаны его личные учётные записи и аккаунты его бизнеса.



Скорее всего, мошенники выбрали номер Алексея случайно, но на его месте может оказаться любой человек. Наибольший риск у тех, кто грубит злоумышленникам или отнимает их время, притворяясь, что вот-вот выполнит то, что им нужно.

