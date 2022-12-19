Телефонные мошенники обобрали супружескую пару на миллион рублей. Схема до безобразия примитивная





Полиция Кировской области рассказала об очередном случае телефонного мошенничества. Жертвами стала супружеская пара, у которой было похищено более миллиона рублей.



Сначала преступники позвонили женщине 1986 года рождения и разыграли с ней классическую схему обмана: якобы кто-то пытается оформить кредит на её имя, а чтобы этого не произошло, она должна успеть сама оформить кредит и перевести деньги на защищённый счёт. Она пошла в банк, взяла займ на 500 тысяч рублей и перевела эту сумму на 17 телефонных номеров, думая, что пополняет собственный счёт.



На следующий день преступники взялись за мужа этой женщины. Схема была той же, но сумма чуть крупнее — 530 тысяч рублей (и тоже в кредит). Эти деньги ушли на 18 телефонных номеров, принадлежащих мошенникам.



Примечательно, что сотрудники банка пытались предупредить супругов об обмане, но они были уверены, что те в сговоре с преступниками, а потому нельзя им доверять. Обычно телефонные мошенники бывают очень убедительны и успешно затуманивают разум своим жертвам: просят их ни с кем не обсуждать произошедшее и действовать как можно быстрее. Когда придёт осознание обмана, будет уже поздно — деньги окажутся в чужих руках, а за взятые кредиты придётся расплачиваться.



Полиция дала несколько советов, которые помогут не попасться на уловки мошенников:





У Центрального банка России нет полномочий для работы с физическими лицами, его сотрудники не ведут счета физлиц и не звонят им. Никогда.

Сотрудники полиции и других правоохранительных органов никогда не требуют перевести деньги на «безопасные счета», не просят сообщить реквизиты карт.

Сотрудники госорганов никогда не присылают в мессенджер или на электронную почту фотографии удостоверений.

При поступлении вам телефонного звонка с информацией о якобы имеющем место покушении на ваш счет или попытке оформить на вас кредит, немедленно прервите разговор, положите трубку. Только так вы спасете себя от хищения денег и выплат по кредитам.