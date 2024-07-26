Телефонные мошенники отстали от обычных людей и переключились на тех, у кого можно забрать гораздо больше

Александр



СМИ рассказали о нескольких новых эпизодах дистанционного мошенничества. В первом случае жертвой стал 87-летний писатель и телеведущий Эдвард Радзинский, а во втором 75-летний экс-глава ФСБ по Москве и Московской области Александр Царенко

В обоих случаях мошенники знали кому звонят и хорошо подготовились. Они предложили Радзинскому за деньги отредактировать информацию о нём на «Википедии», он отказался, и тогда ему позвонил лже-сотрудник ФСБ, который оказался более убедительным и уговорами заставил писателя передать 45 миллионов рублей курьеру. Полиция задержала курьера, которым оказался 19-летний студент, и сейчас занимается поисками того, кому он передал деньги.

Почти по той же схеме обманули Царенко. Его два дня уговаривали переписать страницу о нём в «Википедии», а когда он согласился — убедили установить на смартфон приложение с вирусом. Спустя несколько минут его счёт в банке опустел на 1 млн 480 тысяч рублей.

Точно так же мошенники пытались обмануть художника Никаса Сафронова и певца Олега Газманова. Они вовремя поняли, с кем имеют дело, поэтому им удалось избежать финансовых потерь, хотя у Сафронова увели аккаунты в «Госуслугах» и WhatsApp.
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Комментарии

+33
olegvl2
Ну вот этих гавриков мне почему-то совсем не жалко)
час назад в 17:20
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tellurian
+1627
tellurian
Какая-то дичь как по мне.
час назад в 17:57
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Dmitriy
+1060
Dmitriy
Интеллект жерт налицо.
14 минут назад
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