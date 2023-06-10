Интернет-мошенники притворяются знаменитыми блогерами

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Полиция рассказала о новом случае мошенничества. Доверчивая жительница Кирова поверила в то, что ей хотят подарить деньги, но в результате отдала мошенникам средства своей матери.



Как рассказала потерпевшая, она увидела на своём телефоне SMS от банка о списании крупной суммы денег и попыталась разобраться в случившемся. Выяснилось, что её дочь наткнулась в интернете на рекламу, якобы размещённую несколькими известными блогерами. Они обещали заплатить 20 тысяч рублей за просмотр видео, и действительно, как только все ролики были отсмотрены, открылась страница, на которой предлагалось ввести номер карты, телефон и код, пришедший в SMS. Девочка ввела необходимые данные, а затем взяла мамин телефон и подсмотрела там код.



Само собой, блогеры не прислали обещанные деньги, даже наоборот, с карты списали 68 тысяч рублей. Как оказалось, кодом из SMS подтверждалось не получение денег, а перевод мошенникам.

