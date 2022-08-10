Телефонные мошенники толпами обрабатывают одного «клиента». Так надёжнее





Банк ВТБ рассказал об относительно новой мошеннической схеме, к которой с недавних пор начали прибегать мошенники. Её особенность заключается в том, что с потенциальной жертвой работают сразу несколько человек, что повышает шанс выманить у неё деньги.



Сначала жертве звонит поддельный сотрудник правоохранительных органов и сообщает, что в полицию якобы поступило заявление от Центробанка о компрометации персональных данных. Мошенник заявляет, что списания проводились не по конкретному счёту, а по единому внутрибанковскому счёту в Центробанке, доступ к которому есть только у сотрудников банка. Тем самым жертву убеждают не обращаться в банк, ведь именно он, по легенде злоумышленников, и пытается украсть деньги клиента, переведя их в другую кредитную организацию.





Легенда о «едином счёте в ЦБ» пользуется успехом. Клиенты в стрессовой ситуации могут поверить, что подобный счёт у них действительно может быть, и готовы приложить все усилия, чтобы защитить его. Поэтому предложение быстро оформить страховку, которая защитит все деньги клиента — это та самая уловка, на которую злоумышленники стремятся поймать своих жертв.

Если жертва верит рассказанному, в дальнейшем ей звонит поддельный сотрудник департамента безопасности Центробанка, который вкратце повторяет сказанное лже-полицейским и задаёт несколько вопросов. Как правило, его интересует, какими банковскими продуктами пользуется человек, сколько средств находится на его счету и даже какого размера у него зарплата. После этого жертве предлагают оформить страховку, которая якобы позволит вернуть деньги в случае кражи, а для этого нужно, по старинке, перевести все средства с её счёта на безопасный (или защищённый) счёт.В зависимости от сложности ситуации к обработке клиента могут присоединиться другие люди — например, представляющиеся полицейским начальством, сотрудниками прокуратуры, Следственного комитета и т. п. Когда жертва соглашается сделать то, о чём её просят, и осуществляет перевод своих денег, мошенники навсегда пропадают из её жизни.