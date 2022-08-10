Мошенники

Телефонные мошенники толпами обрабатывают одного «клиента». Так надёжнее

Александр



Банк ВТБ рассказал об относительно новой мошеннической схеме, к которой с недавних пор начали прибегать мошенники. Её особенность заключается в том, что с потенциальной жертвой работают сразу несколько человек, что повышает шанс выманить у неё деньги.

Сначала жертве звонит поддельный сотрудник правоохранительных органов и сообщает, что в полицию якобы поступило заявление от Центробанка о компрометации персональных данных. Мошенник заявляет, что списания проводились не по конкретному счёту, а по единому внутрибанковскому счёту в Центробанке, доступ к которому есть только у сотрудников банка. Тем самым жертву убеждают не обращаться в банк, ведь именно он, по легенде злоумышленников, и пытается украсть деньги клиента, переведя их в другую кредитную организацию.

Легенда о «едином счёте в ЦБ» пользуется успехом. Клиенты в стрессовой ситуации могут поверить, что подобный счёт у них действительно может быть, и готовы приложить все усилия, чтобы защитить его. Поэтому предложение быстро оформить страховку, которая защитит все деньги клиента — это та самая уловка, на которую злоумышленники стремятся поймать своих жертв.

Если жертва верит рассказанному, в дальнейшем ей звонит поддельный сотрудник департамента безопасности Центробанка, который вкратце повторяет сказанное лже-полицейским и задаёт несколько вопросов. Как правило, его интересует, какими банковскими продуктами пользуется человек, сколько средств находится на его счету и даже какого размера у него зарплата. После этого жертве предлагают оформить страховку, которая якобы позволит вернуть деньги в случае кражи, а для этого нужно, по старинке, перевести все средства с её счёта на безопасный (или защищённый) счёт.

В зависимости от сложности ситуации к обработке клиента могут присоединиться другие люди — например, представляющиеся полицейским начальством, сотрудниками прокуратуры, Следственного комитета и т. п. Когда жертва соглашается сделать то, о чём её просят, и осуществляет перевод своих денег, мошенники навсегда пропадают из её жизни.



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Комментарии

s_medik
+2931
s_medik
Еще года 2 назад так общался — началось все с сотрудника банка, который сказал, что проводятся подозрительные операции по моему счету. На мой ответ, что у меня нет счета в их банке, меня перевели на сотрудника ЦБ, который пытался выяснить в каком банке у меня счёт. А после перевели на сотрудника полиции, который пытался меня убедить, что дело серьезное и мои деньги под угрозой🤦🏻‍♂️
минуту назад
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