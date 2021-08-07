





Учительница одной из школ Екатеринбурга лишилась 3,7 миллиона рублей после разговора по телефону. Она стала жертвой телефонных мошенников и теперь почти не возлагает надежд на то, что злоумышленники будут пойманы и вернут ей деньги.Пострадавшая рассказала полиции стандартную историю: ей позвонили якобы из службы безопасности банка, сообщили о заблокированной попытке оформить кредит на её имя и предложили сбережения на защищённые счёта. Консультанты руководили её действиями по телефону, в результате чего она оформила на себя несколько кредитов и перевела полученные средства на продиктованные ей реквизиты.Зазомбированная учительница получала деньги через кассу и тут же переводила ей на чужие счета, думая, что тем самым она спасает свои деньги от мошенников. Сейчас их поиском занимается полиция, что не снимает с неё обязанности погашать кредиты.