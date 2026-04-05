Telegram начал помечать тех, с кем опасно общаться

Мессенджер Telegram начал помечать аккаунты пользователей, которые используют сторонние сборки приложения клиента. В профиле такого человека появляется предупреждение: «Этот пользователь использует неофициальный клиент Telegram. Сообщения, отправляемые этому пользователю, могут быть менее защищены». Функция пока доступна не всем пользователям.

Нововведение стало реакцией на скандал вокруг популярного в России приложения Telegа, которое обещает беспрепятственный доступ ко всем возможностям Telegram, в том числе звонкам. Согласно результатам технического анализа, оно подменяет адреса дата-центров Telegram на собственные серверы, расположенные в Казани, и пропускает трафик через российские прокси. Исследователи также обнаружили, что приложение добавляет в криптографическую библиотеку дополнительный RSA-ключ, отсутствующий в официальном клиенте, и принудительно скрывает возможность создания секретных чатов.В скандал также угодило приложение Nekogram. Выяснилось, что оно передаёт разработчикам телефонные номера пользователей. Представители Nekogram признали наличие такого механизма, но заверили, что номера не сохраняются и не передаются третьим лицам. Кроме того, эксперты компании RKS Global провели исследование восьми популярных альтернативных клиентов Telegram для Android и пришли к выводу, что три из них — Telega, Graph Messenger и iMe — отправляют данные на серверы в России.