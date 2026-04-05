Telegram начал помечать тех, с кем опасно общаться

Мессенджер Telegram начал помечать аккаунты пользователей, которые используют сторонние сборки приложения клиента. В профиле такого человека появляется предупреждение: «Этот пользователь использует неофициальный клиент Telegram. Сообщения, отправляемые этому пользователю, могут быть менее защищены». Функция пока доступна не всем пользователям.
Нововведение стало реакцией на скандал вокруг популярного в России приложения Telegа, которое обещает беспрепятственный доступ ко всем возможностям Telegram, в том числе звонкам. Согласно результатам технического анализа, оно подменяет адреса дата-центров Telegram на собственные серверы, расположенные в Казани, и пропускает трафик через российские прокси. Исследователи также обнаружили, что приложение добавляет в криптографическую библиотеку дополнительный RSA-ключ, отсутствующий в официальном клиенте, и принудительно скрывает возможность создания секретных чатов.
В скандал также угодило приложение Nekogram. Выяснилось, что оно передаёт разработчикам телефонные номера пользователей. Представители Nekogram признали наличие такого механизма, но заверили, что номера не сохраняются и не передаются третьим лицам. Кроме того, эксперты компании RKS Global провели исследование восьми популярных альтернативных клиентов Telegram для Android и пришли к выводу, что три из них — Telega, Graph Messenger и iMe — отправляют данные на серверы в России.