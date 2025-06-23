Теневая прописка: взлом «Госуслуг» стал бизнесом по нелегальному подселению мигрантов





Гражданин Узбекистана Азаматжон Р. Гражданин Узбекистана Азаматжон Р. организовал преступную схему: он взламывал аккаунты россиян на портале «Госуслуги» и без ведома владельцев «подселял» на их жилплощадь иностранных граждан, оформляя им регистрацию. Таким образом он оказывал услуги мигрантам, нуждающимся в постановке на учёт в России, незаконно обогащаясь. До задержания ему удалось оформить таким образом более 10 человек. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Когда следствие вышло на Азаматжона, он находился за пределами России. Вернувшись в Башкортостан и почувствовав слежку, он попытался скрыться: купил билеты из Стерлитамака в Москву, а оттуда планировал уехать в Минск. Однако правоохранительные органы опередили его — мужчину задержали в Стерлитамаке и доставили в Уфу.В отношении Азаматжона возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»). Кировский районный суд Уфы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователи посчитали эту меру недостаточной, они обжалуют решение, добиваясь помещения обвиняемого в СИЗО.Этот случай вскрыл серьёзную уязвимость «Госуслуг» и механизма регистрационного учёта. Преступник смог не только получить несанкционированный доступ к персональным данным и аккаунтам россиян, но и использовать госплатформу для незаконной деятельности, ставя под угрозу конфиденциальность граждан и миграционную безопасность страны. Это дело подчёркивает необходимость усиления киберзащиты критически важных государственных сервисов.