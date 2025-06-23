Теневая прописка: взлом «Госуслуг» стал бизнесом по нелегальному подселению мигрантов

Александр


Гражданин Узбекистана Азаматжон Р. организовал преступную схему: он взламывал аккаунты россиян на портале «Госуслуги» и без ведома владельцев «подселял» на их жилплощадь иностранных граждан, оформляя им регистрацию. Таким образом он оказывал услуги мигрантам, нуждающимся в постановке на учёт в России, незаконно обогащаясь. До задержания ему удалось оформить таким образом более 10 человек.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Когда следствие вышло на Азаматжона, он находился за пределами России. Вернувшись в Башкортостан и почувствовав слежку, он попытался скрыться: купил билеты из Стерлитамака в Москву, а оттуда планировал уехать в Минск. Однако правоохранительные органы опередили его — мужчину задержали в Стерлитамаке и доставили в Уфу.

В отношении Азаматжона возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»). Кировский районный суд Уфы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователи посчитали эту меру недостаточной, они обжалуют решение, добиваясь помещения обвиняемого в СИЗО.

Этот случай вскрыл серьёзную уязвимость «Госуслуг» и механизма регистрационного учёта. Преступник смог не только получить несанкционированный доступ к персональным данным и аккаунтам россиян, но и использовать госплатформу для незаконной деятельности, ставя под угрозу конфиденциальность граждан  и миграционную безопасность страны. Это дело подчёркивает необходимость усиления киберзащиты критически важных государственных сервисов.
2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Вышел трейлер балетного слэшера: «Царевна» от российской Watt Studio
Новое приложение Apple — Games. Как App Store, но только для игр
CoD Black Ops 7, Final Fantasy, Cronos: что еще показали на Xbox Games Showcase 2025

Рекомендации

Рекомендации

Клиенты «Т-Банка» обнаружили, что на них оформлены номера «Т-Мобайла». Вот это сюрприз!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4024
kardigan
Дырявая система напрягает.
2 часа назад в 16:43
#
tellurian
+2435
tellurian kardigan
Думаю кто-то ещё в теме. Раз арестовали, надеюсь выйдут на подельников.
18 минут назад
#