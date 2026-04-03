Терять доступ к Telegram опасно — можно сесть в тюрьму на 15 лет

Домодедовский городской суд Московской области арестовал до 31 мая 2026 года шестидесятилетнюю Галину Умярову, обвиняемую в содействии террористической деятельности. Ей инкриминируют часть 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ (финансирование терроризма), которая предусматривает наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. По версии следствия, женщина «осуществила безналичный перевод денежных средств путём постановки 100 платных реакций к публикации» одной из террористических организаций в Telegram. По внутреннему курсу мессенджера это 219 рублей. Заседание по мере пресечения было закрытым из-за того, что обвиняемая проходит по террористической статье.
Сторона защиты утверждает, что аккаунт Умяровой дважды был взломан, и перевод и был осуществлён именно в тот период, когда она не контролировала свою учётную запись. Сестра обвиняемой в разговоре с корреспондентом «Осторожно Media» предположила, что женщина могла «куда-то не туда тапнуть в телеграме в поисках скидок», из-за чего у неё увели аккаунт. Муж Галины заявил, что в их семье «нациков не любят», потому что у них самих смешанный брак: татарин и русская, оба из Узбекистана. Он также рассказал, что жена старалась помогать детским домам и приютам для животных, а политикой вообще не интересуется.
Адвокат Максим Сикач настаивал на домашнем аресте, приводя доводы о тяжёлом семейном положении подзащитной. У супруга Галины Умяровой диагностирован рак, также с ними проживают мать 84 лет и свекровь 94 лет, которые не в состоянии самостоятельно за собой ухаживать. Женщина провела предыдущую ночь в изоляторе временного содержания, и перед заседанием ей понадобились таблетки от давления. Сама обвиняемая с 1982 года работала инструктором парашютно-десантной подготовки, её лётный стаж составляет более 1000 прыжков с парашютом.