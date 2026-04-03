Терять доступ к Telegram опасно — можно сесть в тюрьму на 15 лет

Домодедовский городской суд Московской области арестовал до 31 мая 2026 года шестидесятилетнюю Галину Умярову, обвиняемую в содействии террористической деятельности. Ей инкриминируют часть 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ (финансирование терроризма), которая предусматривает наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. По версии следствия, женщина «осуществила безналичный перевод денежных средств путём постановки 100 платных реакций к публикации» одной из террористических организаций в Telegram. По внутреннему курсу мессенджера это 219 рублей. Заседание по мере пресечения было закрытым из-за того, что обвиняемая проходит по террористической статье.

