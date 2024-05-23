Терять старый номер телефона оказалось очень опасно

Полиция рассказала о неприятном случае, который произошёл с одним из жителей Кирова. От его банковского приложения пришли уведомления о переводе денег, которые он не совершал, он начал разбираться и узнал удивительные вещи.
Несколько лет назад он приобрёл SIM-карту, пользовался ею, а затем перестал, и сотовый оператор отобрал у него номер и без предупреждения передал другому абоненту. Злоумышленник использовал этот номер для входа в банковское приложение, оформил кредит более чем на 300 тысяч рублей и перевёл почти половину этой суммы на другие счета, чтобы обналичить чужие средства.
Полиция завела уголовное дело по ч. 3. ст. 158 УК РФ, и излишне предприимчивому гражданину сейчас светит уголовное наказание по факту кражи денег с банковского счёта (штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до 6 лет).
Это явно не единичный случай, когда абонент лишается денег из-за передачи принадлежавшего ему номера телефона другому лицу, поэтому Минцифры сейчас рассматривает инициативу, обязывающую сотовых операторов с помощью SMS или через «Госуслуги» оповещать абонента о намерении отнять его телефонный номер не позднее чем за 10 дней до окончания срока действия договора. Обычно операторы прописывают в договоре условия, согласно которым договор считается расторгнутым, если абонент в течение определённого срока не пользуется номером, то есть не совершает платных действий (не звонит, не отправляет SMS и не выходит в интернет). После получения оповещения у абонента будет время на то, чтобы воспользоваться какой-нибудь платной услугой и оставить за собой номер.
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