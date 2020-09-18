





Министерство торговли США планирует издать указ, запрещающий пользователям США загружать китайские приложения WeChat и TikTok, начиная с 20 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц.По словам источников, запрет на загрузки TikTok в США может быть отменен президентом Дональдом Трампом до вступления в силу, если компания ByteDance успеет заключить сделку с местным оператором данным, которым планирует выступить Oracle.Напомним, ByteDance ведет переговоры с Oracle и другими участниками рынка о создании новой компании TikTok Global, которая будет заниматься безопасностью данных пользователей в США. Китайской компании по-прежнему необходимо одобрение Трампа, чтобы предотвратить запрет.Согласно распоряжению Министерства торговли, TikTok и WeChat в США будут заблокированы, а магазинам App Store и Google Play запретят их распространять на своих платформах. Таким образом уже скачавшие приложения пользователи останутся без обновлений.Указ не запрещает американским компаниям вести бизнес с владельцами TikTok и WeChat за пределами США, поэтому пользователи из других регионов сохранят доступ к этим приложениям с помощью App Store и Google Play. Представители Министерства торговли заявили, что пошли на такое решение из-за рисков, связанных со сбором данных. Несмотря на это, Китай и представители компаний отрицают какой-либо сбор данных со своей стороны в целях шпионажа.Министр торговли Уилбур Росс рассказал, что они предприняли важные действия по борьбе со злонамеренным сбором личных данных американских граждан со стороны Китая, подвергая критике тем самым национальные ценности и демократические нормы страны. Сообщается, что распоряжение будет опубликовано сегодня.Администрация Трампа активизировала усилия по удалению «ненадежных» китайских приложений из цифровых сетей США и назвала TikTok и WeChat «серьезными угрозами». Стоит отметить, что у TikTok около 100 миллионов американских пользователей и он особенно популярен среди молодежи.По данным аналитической компании Apptopia, в начале августа у WeChat в среднем 19 миллионов активных пользователей на территории США. Он популярен среди китайских студентов, бывших эмигрантов и некоторых американцев, которые имеют личные или деловые отношения в Китае. WeChat — универсальное мобильное приложения, сочетающее в себе сервисы, аналогичные Facebook, WhatsApp, Instagram и Venmo. Это приложение является неотъемлемой частью повседневной жизни многих жителей Китая и насчитывает более 1 миллиарда пользователей.Министерство торговли не планирует принуждать людей в США удалять приложения или прекращать их использование, но запретит обновления и новые установки. Представитель ведомства сообщил, что их действия в первую очередь направлена на корпоративный уровень, а не на пользовательский сегмент. Таким образом, со временем отсутствие обновление ухудшит пользовательский опыт и люди сами откажутся от использования TikTok и WeChat в пользу альтернатив. Чиновники ожидают, что рынок не заставит себя ждать и появятся более безопасные приложения, которые заполнят возникнувшие пробелы.